Российский ускоритель элементарных частиц очистит воду в Амазонке

Созданный новосибирскими учеными промышленный ускоритель элементарных частиц отправлен в Бразилию для очистки воды в Амазонке и других реках, пишет «360».

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Установка будет использоваться для обеззараживания и очистки речной воды, радиационной стерилизации медицинского оборудования и фармацевтических продуктов и выполнения некоторых других задач, пояснили в пресс-службе Института ядерной физики СО РАН.

Аппарат представляет собой мобильную версию ускорителя серии ЭЛВ с энергией 0,7 МэВ и током пучка 28 мА.

Первый ускоритель серии ЭЛВ был разработан в Новосибирске в 1970 году. Устройства этого типа применяются при радиационной обработке проводов, медицинских изделий и препаратов, стерилизации продуктов питания. Разработка сибирских ученых используется во многих странах, включая США, Китай, Италию и Германию.

Амазонка имеет самую большую площадь бассейна в мире – более 7 млн кв. км. Многие впадающие в нее реки загрязнены промышленными и бытовыми отходами.