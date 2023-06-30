Обнаружена новая система редактирования генов

Ученые Массачусетского технологического института и Гарвардского университета обнаружили новую CRISPR-подобную систему у эукариотических организмов. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

© Zhang lab / Broad Institute of MIT and Harvard

Система CRISPR изначально была выявлена у прокариотических организмов (бактерий и архей), которые используют ее в качестве защиты против вирусов. Она представляет собой фрагменты ДНК, аналогичные последовательностям ДНК у вирусов, которые кодируют короткие цепочки РНК. Эта РНК указывает специальному белку-ферменту Cas, где в геноме вторгшегося вируса произвести разрез, чтобы обезвредить его. Новое исследование демонстрирует, что механизмы разрезания ДНК, управляемые РНК, присутствуют во всех царствах жизни.

У эукариот CRISPR-подобная система основана на белке Fanzor, который использует РНК в качестве ориентира для редактирования ДНК-мишени. Ученые показали, что эту систему можно применять для более эффективного редактирования генома клеток человека.

В отличие от белков CRISPR ферменты Fanzor закодированы в мобильных элементах, и филогенетический анализ группы предполагает, что гены Fanzor мигрировали от бактерий к эукариотам посредством так называемого горизонтального переноса генов. Исследователи также выявили сходство между Fanzor и прокариотическими системами OMEGA. OMEGA представлены мобильными элементами или «прыгающими генами» в бактериальных геномах, которые, вероятно, привели к появлению систем CRISPR/Cas.