В России стартовали продажи нового смартфона Xiaomi дешевле 5 тысяч рублей

В российских маркетплейсах появился новый ультрабюджетный смартфон С51 от компании Poco, которая является суббрендом Xiaomi. Об этом сообщает портал Rozetked.

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Poco C51 имеет 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ (720 на 1600 пикселей) и соотношением сторон 20:9. В верхней части дисплея находится V-образный вырез под фронтальную камеру с разрешением 5 МП.

За производительность отвечает процессор Mediatek Helio G36, выполненный по 12-нанометровому техпроцессу. Чип имеет восемь ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Объем оперативной памяти смартфона ограничивается 2 ГБ, встроенной памяти – 64 ГБ.

Система камер новинки включает два модуля. Основной имеет разрешение 8 МП, а второй представляет собой датчик глубины, необходимый для съемки портретных снимков с эффектом размытого фона.

Встроенный аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и способен заряжаться от зарядных устройств мощностью до 10 Вт. Присутствует поддержка таких стандартов беспроводной связи, как 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС.

Poco C51 уже доступен для покупки. До 17 июля новинка будет продаваться по акционной цене 4990 руб. После стоимость увеличится до 5990 руб.