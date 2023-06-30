ИИ создал 3D-модель американских городов 1960-х

Ученые с помощью машинного обучения создали 3D-модель районов, существовавших в США в 1960-х годах. Это поможет исследовать эффект городского острова тепла, экономические потери от обновления городов и многое другое. Работа представлена в журнале PLOS ONE.

© The Ohio State University

В XIX-XX веках были созданы карты от The Sanborn Map Company (Sanborn) для компаний, предлагающих страховки от пожаров. Они содержат подробную информацию об объектах недвижимости и отдельных зданиях примерно в 12 тысячах городов и поселков США. Исследователи решили собрать полезные данные с этих карт, однако это огромный труд, который занимает много времени. Теперь это стало легче — карты оцифровали, и теперь они доступны в библиотеке Конгресса.

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Однако это все еще долгая и тяжелая работа. Поэтому ученые разработали алгоритм машинного обучения, который может извлекать из карт подробную информацию об отдельных зданиях (местоположение, площадь, количество этажей, строительные материалы, основное назначение — жилье или бизнес).

Специалисты проверили свою программу машинного обучения на двух соседних районах в штате Огайо, которые были разрушены в 1960-х годах, чтобы освободить место для трассы I-70. Для этих двух районов ученые использовали 13 карт Sanborn. С помощью методов машинного обучения специалисты смогли извлечь данные из карт и создать цифровые модели.

Сравнив данные планов Sanborn с сегодняшними, ученые выяснили, что в двух районах было снесено в общей сложности 380 зданий. Модель машинного обучения смогла точно воссоздать информацию, содержащуюся в картах, — ее точность составила около 90%.

«Точность была впечатляющей. Мы действительно можем получить визуальное представление о том, как выглядели эти районы, что было бы невозможно ранее. В этом проекте мы хотим дойти до точки, когда мы можем дать людям устройства виртуальной реальности и позволить им ходить по улицам 1960-х, 1940-х или, возможно, даже в 1881 года», — рассказал Харви Миллер из Университета штата Огайо.