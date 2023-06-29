Xiaomi представила новый смартфон за 12 тысяч рублей с «изюминкой»

Компания Xiaomi представила в Китае новый смартфон начального ценового уровня Redmi Note 12R. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Redmi Note 12R получил 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления до 90 Гц. В верхней части матрицы имеется О-образный вырез под фронтальную камеру с разрешением 5 МП.

Как пишет GizmoChina, «главной изюминкой» смартфона является новейший процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Чип имеет восемь ядер, самые производительные из которых разгоняются до частоты 2,2 ГГц, а также встроенный модем 5G, что является редкостью среди процессоров для недорогих смартфонов.

Система камер включает два модуля. Главный имеет разрешение 50 МП, а второй представляет собой датчик глубины, необходимый для создания портретных снимков с эффектом боке.

Смартфон оборудован аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 18 Вт. Устройство управляется операционной системой Android 13 c оболочкой MIUI 14. Оперативной памяти может быть от 4 до 8 ГБ, а встроенной – от 128 до 256 ГБ.

Redmi Note 12R уже продается в Китае. Самая дешевая модификация на 4/128 ГБ стоит 999 юаней (примерно 12 тыс. руб. по курсу на 29 июня 2023 года).