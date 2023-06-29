В России появится единый оператор 5G с «золотыми» частотами

В России появится единый радиочастотный оператор связи 5G с доступом к «золотому диапазону» частот 3,4-3,8 ГГц. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на Минцифры РФ.

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По данным «Ъ», Минцифры РФ планирует создать единого оператора 5G. Он получит доступ к диапазону частот, необходимых для достижения наивысшей скорости передачи данных.

На текущий момент полосы 3,4-3,8 ГГц используются для нужд российских спецслужб. Инициатива Минцифры РФ предполагает, что оператору придется делить данные частоты с силовиками. В рамках этого компромиссного решения спецслужбы получат возможность при необходимости отключать излучение радиоэлектронных средств связи (РЭС) в нужное время и в нужном месте.

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что единый оператор 5G будет создан на базе инфраструктуры «Ростелеком». При этом в развитии сети примут участие и другие российские операторы связи, благодаря чему они тоже получат доступ ресурсам «Ростелекома».