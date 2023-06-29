Intel приостановила поставки некоторых процессоров Xeon Sapphire Rapids
Компания Intel приостановила поставки некоторых процессоров Xeon Sapphire Rapids из-за ошибки вызывающей остановку работы системы. Об этом сообщает Tom’s Hardware.
По данным портала, речь идет о процессорах Intel Xeon со средним числом ядер четвертого поколения. Известно, что они вызывают остановку работы системы, но природа ошибки не уточняется.
«Из соображений предосторожности мы временно приостановили поставки некоторых Sapphire Rapids MCC, пока не будем уверены в устранении ошибок прошивки, и рассчитываем возобновить поставки в ближайшее время», — говорится в тексте.
В Intel отметили, что переработка прошивки никак не скажется на производительности процессоров с этой проблемой.
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