Космолет Unity совершил первый коммерческий суборбитальный полет
Компания Virgin Galactic провела успешный коммерческий суборбитальный полёт космолёта Unity. Об этом сообщает ТАСС.
Космолёт был закреплён на самолёт-носителе Eve, который совершил взлёт с космопорта в штате Нью-Мексико. В 11:30 по времени Восточного побережья США (18:30 по мск) космолёт отделился от носителя на высоте около 15 км, после чего включил собственные двигатели. Таким образом Unity поднялся на высоту более 84 км – это примерно на 3,5 км выше, чем граница космоса. Во время полёта экипаж корабля несколько минут пребывал в состоянии невесомости. В 11:44 по местному времени (18:44 по мск) Unity совершил посадку на космопорте Америка в штате Нью-Мексико.
Отмечается, что на борту космолёта были трое представителей ВВС и Национального исследовательского совета Италии, а также инструктор Virgin Galactic. При этом во время полёта экипаж успел провести несколько научных экспериментов.
В данный момент Virgin Galactic планирует совершать подобные коммерческие полёты ежемесячно. Следующий запланирован уже на август. Цена одного билета на борт Unity оценивается в $450 тыс.
Ранее индийская организация космических исследований сообщила, что планирует осуществить первый космический полёт «Гаганьян» в 2024 или 2025 году.
Пока вы не уснули: Песков о судьбе Суровикина и результат удара по КраматорскуВ мире7 минут назад