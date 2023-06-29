Космолет Unity совершил первый коммерческий суборбитальный полет

Космолёт был закреплён на самолёт-носителе Eve, который совершил взлёт с космопорта в штате Нью-Мексико. В 11:30 по времени Восточного побережья США (18:30 по мск) космолёт отделился от носителя на высоте около 15 км, после чего включил собственные двигатели. Таким образом Unity поднялся на высоту более 84 км – это примерно на 3,5 км выше, чем граница космоса. Во время полёта экипаж корабля несколько минут пребывал в состоянии невесомости. В 11:44 по местному времени (18:44 по мск) Unity совершил посадку на космопорте Америка в штате Нью-Мексико.