Sierra Space создаст новую версию космического корабля Dream Chaser

Компания Sierra Space работает над созданием новой версии космического корабля Dream Chaser, предназначенного для грузов и людей. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Sierra Space Тома Вайса сообщает SpaceNews.

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По его словам, вторая версия космического корабля будет на 40 процентов более грузоподъемной, чем первая, и сможет осуществлять отправку в космос сразу людей (до шести человек) и грузов.

Говоря о долгосрочных планах на Dream Chaser, руководитель заметил, что Sierra Space изучает тенденции в современных двигателестроении и материаловедении, позволяющие запускать космический корабль горизонтальным способом, то есть использования ракеты в качестве средства выведения.

В июне SpaceNews сообщило, что американская компания Sierra Space провела электрические испытания космического корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов НАСА на МКС.