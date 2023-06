Арктические мхи и лишайники могут превратиться из поглотителей метана в его производителей

Бактерии, мхи и лишайники, обитающие в Арктике и Антарктике, способны превратиться из поглотителей метана в его производителей, установили сибирские ученые. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в сборнике конференции Physical and Mathematical Modeling of Earth and Environment Processes.