Жители НАО остались без интернета

"Инцидент [обрыв кабеля] произошел в Республике Коми, недалеко от Сыктывкара. Бригада "Ростелекома" уже выехала на устранение. Точные сроки восстановления доступа к сети будут известны в ближайшее время. Стационарная и мобильная связь в регионе работают стабильно", - сообщили в пресс-службе, добавив, что бригада "Ростелекома" уже выехала на устранение.