В Microsoft подтвердили сбой с открытием Outlook и других приложений Office в Windows

Компания Microsoft подтвердила сбой, который препятствует запуску Outlook и других приложений Office. Об этом сообщает Neowin.

Ранее пользователи начали жаловаться, что после установки июньского ежемесячного «обновления по вторникам» они не смогли открыть Outlook и другие приложения Office. В Microsoft подтвердили наличие данной ошибки у клиентов Windows 10 и 11. Там отметили, что сбой затронул 32-зарядный пакет Office, установленный в 64-разрядных версиях Windows 10 и 11 (клиентские версии 22H2 и 21H2, а также Windows Server 2022).

Кроме того проблема возникает в системах, использующих более раннюю версию Trellix Endpoint Security, чем 35.31.25.