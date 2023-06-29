В Microsoft подтвердили сбой с открытием Outlook и других приложений Office в Windows
Компания Microsoft подтвердила сбой, который препятствует запуску Outlook и других приложений Office. Об этом сообщает Neowin.
Ранее пользователи начали жаловаться, что после установки июньского ежемесячного «обновления по вторникам» они не смогли открыть Outlook и другие приложения Office. В Microsoft подтвердили наличие данной ошибки у клиентов Windows 10 и 11. Там отметили, что сбой затронул 32-зарядный пакет Office, установленный в 64-разрядных версиях Windows 10 и 11 (клиентские версии 22H2 и 21H2, а также Windows Server 2022).
Кроме того проблема возникает в системах, использующих более раннюю версию Trellix Endpoint Security, чем 35.31.25.
Таким образом некоторые пользователи смогут решить возникшую проблему обновив Trellix Endpoint Security Agent до версии 35.31.25 или более новой. При этом не исключается, что другие антивирусные приложения также могут вызывать данного рода сбой. В таких случаях пользователям стоит обратиться в службу поддержки клиентов используемого ПО.