Марсианский вертолет Ingenuity вышел на связь после двухмесячного молчания

Специалистами миссии марсианского вертолета Ingenuity удалось установить с ним связь. Об этом сообщает NASA.

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26 апреля Ingenuity отправился в 52-й полет, и успешно его завершил. Однако диспетчеры миссии в Лаборатории реактивного движения NASA потеряли связь с апаратом, когда он спускался к поверхности.

Это было ожидаемо, потому что между местом посадки вертолета и позицией марсохода Perseverance находился холм, блокирующий связь между ними. Марсоход работает как радиоретранслятор между вертолетом и Землей, и потому исследователи рассчитывали восстановить контакт после того, как Perseverance проедет дальше по маршруту и окажется в прямой видимости.

В итоге контакт был восстановлен 28 июня, когда марсоход поднялся на вершину холма. В ходе полета 52 аппарат поднялся на 363 метра и находился в воздухе 139 секунд. Основными его целями были получение фотографий марсианской поверхности и смена позиции: ровер движется по исследовательскому маршруту, и вертолет вынужден периодически перелетать с места на место и следовать за ним.