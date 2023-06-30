Космонавты изучат, как колебания влияют на МКС

Находящие на МКС российские космонавт проводят эксперимент, который позволит понять, как внутренние колебания влияют на конструкцию станции.
Российские члены экипажа Международной космической станции начали эксперимент по оценке влияния внутренних нагрузок на элементы конструкции МКС.
В ходе него фотоаппарат с длиннофокусным объективом, который будет увеличивать определенный элемент станции. По фотографиям будут определяться возникающие со временем отклонения конструкции.
МКС — довольно протяженный объект, и на больших расстояниях элементы станции «гуляют» от внутренних нагрузок — в том числе даже от колебаний от беговой дорожки отмечает один из участников эксперимента, космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин. Чем дальше от центра масс, тем больше эти отклонения, подчеркнул он.