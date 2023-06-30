Космонавты изучат, как колебания влияют на МКС

В ходе него фотоаппарат с длиннофокусным объективом, который будет увеличивать определенный элемент станции. По фотографиям будут определяться возникающие со временем отклонения конструкции.

МКС — довольно протяженный объект, и на больших расстояниях элементы станции «гуляют» от внутренних нагрузок — в том числе даже от колебаний от беговой дорожки отмечает один из участников эксперимента, космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин. Чем дальше от центра масс, тем больше эти отклонения, подчеркнул он.