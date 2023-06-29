Пяти миллиардам неиспользуемых телефонов предложили применение

Некоммерческая организация GSM Association (GSMA) разработала план по переработке старых телефонов для снижения влияния на экологию и получения золота, палладия, серебра, меди и редкоземельных элементов. Об этом пишет Ixbt.com.

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Готовность участвовать в разработанном компанией плане выразили 12 ведущих операторов со всего мира (BT Group, Globe Telecom, GO Malta, Iliad, KDDI, NOS, Orange, Proximus, Safaricom, Singtel, Tele2 и Telefonica).

Они обязались нарастить прием старых телефонов по трейд-ин и довести его к 2030 году до 20% от количества новых смартфонов, купленных клиентами.

При этом ожидается, что до 100% бывших в употреблении мобильных устройств, собранных в рамках схем возврата операторами, должны быть отремонтированы, повторно использованы или переданы организациям по контролируемой переработке.

Таким образом, должен быть сокращен объем электронных отходов. А переработка пяти миллиардов ненужных телефонов позволит получить, по планам компании, около 50 тысяч тонн меди, 500 тонн серебра и 100 тонн золота

Также, по оценкам GSMA, при правильной переработке из мобильных телефонов можно будет извлечь палладий и редкоземельные элементы. Общая сумма того, что даст переработка телефонов, оценивается в 8 миллиардов долларов США.