Пользователи YouTube теперь могут получать «достижения» и зарабатывать «награды»
Компания Google запустила новую возможность для владельцев платной подписки YouTube Premium. Как сообщает портал 9to5google, теперь они смогут зарабатывать различные достижения и получать награды в процессе использования сервиса.
Награды будут выдаваться за использование различных функций YouTube Premium, например, при прослушивании музыки или просмотре видео в режиме «картинка в картинке». Время от времени пользователи будут получать оповещения с поздравлением, которое покрывает весь экран и имеет забавный анимированный значок. Просмотреть все свои заработанные награды можно на странице Your Premium benefits («Преимущества для подписчиков»).
Отметим, что практической пользы достижения не несут и скорее всего являются рекламным инструментом. Кроме того, с помощью подобных наград Google сможет рассказать, какие функции предлагает YouTube Premium, помимо отключения рекламы в видео.