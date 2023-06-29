Пользователи YouTube теперь могут получать «достижения» и зарабатывать «награды»

Компания Google запустила новую возможность для владельцев платной подписки YouTube Premium. Как сообщает портал 9to5google, теперь они смогут зарабатывать различные достижения и получать награды в процессе использования сервиса.

Награды будут выдаваться за использование различных функций YouTube Premium, например, при прослушивании музыки или просмотре видео в режиме «картинка в картинке». Время от времени пользователи будут получать оповещения с поздравлением, которое покрывает весь экран и имеет забавный анимированный значок. Просмотреть все свои заработанные награды можно на странице Your Premium benefits («Преимущества для подписчиков»).