Астрономы впервые обнаружили гравитационно-волновой фон во Вселенной
Международная группа ученых-астрономов пришла к выводу, что пространство-время измято гигантскими гравитационными волнами, порожденными слиянием сверхмассивных черных дыр. Об этом пишет РИА Новости.
Сразу четыре международных консорциума опубликовали статьи с доказательствами существования очень длинных гравитационных волн, сминающих космическое пространство. Их зафиксировали наземные радиотелескопы, наблюдающие за пульсарами.
Согласно теории относительности Эйнштейна, гравитационные волны испускает любой объект, движущийся с ускорением. Ученые предположили, что мощные гравитационные волны должны исходить от очень массивных космических тел: черных дыр, двойных нейтронных звезд, белых карликов.
Используя пульсарный тайминг, то есть, строгую периодичность, свойственную испускаемым нейтронными звездами с сильным магнитным полем потокам излучения, ученые предположили, что если пульсация объекта отклоняется от нормы, то это может означать воздействие на Землю.
Американские ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА в 2016 году теоретически показали, что действующие обсерватории и инструменты смогут заметить отклонения в пульсациях, если гравитационная волна будет очень длинной. После чего к поиску сверхдлинных гравитационных волн подключились различные консорциумы, включая китайский радиотелескоп FAST и «Североамериканскую наногерцовую обсерваторию гравитационных волн» NANOGrav.
В итоге наблюдения за пульсацией от почти 70 объектов заняли 15 лет и ученые пришли к выводу, что длинные гравитационные волны вызваны парой не до конца слившихся черных дыр массой несколько миллионов солнц.
Авторы работы подчеркивают, что точность этого результата — четыре сигма, при том, что открытием считается результат с точность пять сигма. Однако авторы надеются на дальнейшее подтверждение их данных.
Ранее исследования группы европейских и американских астрономов под руководством научного сотрудника Университета Бордо Шона Реймонда показали, что в облаке Оорта может скрываться одна или несколько гигантских планет. Ученые также считают, что часть таких планет могли попасть в облако Оорта из других звездных систем. При этом любые планеты в этой области будут расположены в 10-100 раз дальше от Солнца, чем гипотетическая «Планета X», поиски которой ведутся астрономами уже более сотни лет.