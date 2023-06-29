Астрономы впервые обнаружили гравитационно-волновой фон во Вселенной

Международная группа ученых-астрономов пришла к выводу, что пространство-время измято гигантскими гравитационными волнами, порожденными слиянием сверхмассивных черных дыр. Об этом пишет РИА Новости.

© Unsplash

Сразу четыре международных консорциума опубликовали статьи с доказательствами существования очень длинных гравитационных волн, сминающих космическое пространство. Их зафиксировали наземные радиотелескопы, наблюдающие за пульсарами.

Видео дня

Согласно теории относительности Эйнштейна, гравитационные волны испускает любой объект, движущийся с ускорением. Ученые предположили, что мощные гравитационные волны должны исходить от очень массивных космических тел: черных дыр, двойных нейтронных звезд, белых карликов.

Используя пульсарный тайминг, то есть, строгую периодичность, свойственную испускаемым нейтронными звездами с сильным магнитным полем потокам излучения, ученые предположили, что если пульсация объекта отклоняется от нормы, то это может означать воздействие на Землю.

Американские ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА в 2016 году теоретически показали, что действующие обсерватории и инструменты смогут заметить отклонения в пульсациях, если гравитационная волна будет очень длинной. После чего к поиску сверхдлинных гравитационных волн подключились различные консорциумы, включая китайский радиотелескоп FAST и «Североамериканскую наногерцовую обсерваторию гравитационных волн» NANOGrav.

В итоге наблюдения за пульсацией от почти 70 объектов заняли 15 лет и ученые пришли к выводу, что длинные гравитационные волны вызваны парой не до конца слившихся черных дыр массой несколько миллионов солнц.

Авторы работы подчеркивают, что точность этого результата — четыре сигма, при том, что открытием считается результат с точность пять сигма. Однако авторы надеются на дальнейшее подтверждение их данных.