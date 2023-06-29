Евросоюз упростил процесс перехода с iOS на Android

Принятый в Евросоюзе (ЕС) закон упростит процесс перехода с одного смартфона на другой. Об этом сообщает издание Appleinsider.

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Журналисты медиа сослались на отчет Reuters, согласно которому в ЕС приняли «Закон о данных». Соглашение, достигнутое между законодателями и входящими в ЕС странами, позволяет потребителю в облегченном порядке перенести свои данные от одного провайдера к другому.

По словам специалистов Appleinsider, таким образом власти ЕС фактически заставят Apple модернизировать сервис iCloud, чтобы пользователи могли легко переносить личную информацию из резервной копии iOS на новый смартфон на базе Android или другой ОС. Журналисты отметили, что в настоящий момент у Apple есть сервис Move to iOS, который позволяет переносить данные из резервной копии Android на новый iPhone. При этом технологию, позволяющую переносить информацию с iOS на Android, в корпорации не предложили.