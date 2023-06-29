Microsoft починила зависания Проводника в Windows 11 и Windows Server

Microsoft устранила неприятный баг, из-за которого Проводник (File Explorer) в системах Windows 11 и Windows Server отказывался нормально работать при попытке просмотреть действующие разрешения на доступ к какому-либо файлу или директории.

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Для воспроизведения бага достаточно было открыть параметры доступа в свойствах любого файла или папки (на вкладке «Дополнительно»). Далее ОС выдавала сообщение, что операция выполняется, но ничего не происходило.

Кроме того, после описанных действий процесс explorer.exe начинал потреблять немало ресурсов процессора. Даже после закрытия проблемного окна нагрузка на CPU сохранялась, что приводило к зависаниям в работе Проводника.

Как известно, с багом могли столкнуться пользователи последних сборок: Windows 11 21H2/22H2 и Windows Server 2022. По словам Microsoft, зависания начали проявляться после установки обновления от 9 мая 2023 года.

Для компьютеров на Windows 11 22H2, разработчики выпустили накопительное обновление под номером KB5027303. В обязательном порядке этот апдейт придёт всем с выходом июльского набора патчей.