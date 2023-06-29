Компания бывшего главного дизайнера Apple создала «космическую» печать для Карла III

Известный дизайнер Джони Айв и его команда LoveFrom представили свое последнее творение: печать «Astra Carta» для короля Карла III. Эта печать представляет собой «обязательство» Соединенного Королевства по продвижению ответственного и устойчивого использования космического пространства, призывая к «сотрудничеству между государственным и частным секторами».

© Ferra.ru

Анимированный круглый значок содержит слова «ASTRA CARTA», написанные жирными буквами под короной, в центре которой находится голубая точка, символизирующая Землю. Вокруг нее расположены созвездия, Солнце, Луна и путь Венеры, символизирующие наши небесные связи.

По внешнему краю надпись «Заботиться о бесконечных чудесах Вселенной» на английском и латинском языках.