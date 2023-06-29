Компания бывшего главного дизайнера Apple создала «космическую» печать для Карла III

Компания бывшего главного дизайнера Apple создала «космическую» печать для короля Карла III
Известный дизайнер Джони Айв и его команда LoveFrom представили свое последнее творение: печать «Astra Carta» для короля Карла III. Эта печать представляет собой «обязательство» Соединенного Королевства по продвижению ответственного и устойчивого использования космического пространства, призывая к «сотрудничеству между государственным и частным секторами».
Анимированный круглый значок содержит слова «ASTRA CARTA», написанные жирными буквами под короной, в центре которой находится голубая точка, символизирующая Землю. Вокруг нее расположены созвездия, Солнце, Луна и путь Венеры, символизирующие наши небесные связи.
По внешнему краю надпись «Заботиться о бесконечных чудесах Вселенной» на английском и латинском языках.
В этом проекте Айв выразил увлеченность своей команды «небесными ритмами и глубокое стремление защитить мир природы». LoveFrom также подробно описал процесс разработки дизайна, показав сложные элементы, которые способствовали созданию окончательного образа.