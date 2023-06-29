Российские ученые нашли кость древней зубастой птицы

В Саратовской области обнаружили кость гесперорниса – древней зубастой птицы, жившей во времена динозавров. Находку сделали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета у села Карякино Татищевского района.

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Гесперорнис российский (Hesperornis rossicus) жил на территории современной Саратовской области около 80 миллионов лет назад. Окаменелость в виде фрагмента бедренной кости позволила ученым получить больше информации о вымершем виде.

Предыдущие исследования показали, что гесперорнисы не умели летать, их крылья были сильно редуцированы. При этом они обладали хорошо развитыми задними конечностями, приспособленными для плавания. Палеонтологи считают, что эти птицы жили у водоемов и хорошо плавали, а вот по суше, возможно, передвигались с трудом.

До начала 1990-х годов считалось, что гесперорнисы населяли исключительно Западное внутреннее море, существовавшее в Северной Америке во второй половине мелового периода. Но затем окаменелости птиц нашли в России, а именно в Волгоградской области. В 1993 году был описан российский гесперорнис (Hesperornis rossicus).

Согласно выводам ученых, российский гесперорнис отличался от своего североамериканского собрата. Очевидно, он был самым крупным в мире представителем своей группы, сообщает «Газета.Ru».