Российские подростки пожаловались на агрессию в соцсетях

Почти треть (29%) российских пользователей сети в возрасте 14 лет и старше сталкивались с коммуникативной агрессией в соцсетях. Об этом говорится в результатах опроса ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, поступивших в «Газету.Ru».

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Наиболее распространенная форма агрессии — нежелательное внимание (19%). Это выражалось в том числе в виде настойчивых попыток общаться, несмотря на отказы (12%), бестактных вопросов от незнакомцев (9%) и предложений сексуального характера (6%).

Каждый десятый пользователь соцсетей подвергался враждебным нападкам. По данным ВШЭ, 8% респондентов получали оскорбительные комментарии, а 3% — сталкивались с травлей или агрессивным преследованием со стороны группы лиц.

Чаще всего с киберагрессией в соцсетях сталкиваются россияне от 14 до 22 лет (43%). Девушки чаще юношей становятся объектами нежелательного внимания (34 против 22%).

Согласно опросу, выражение своей гражданской позиции приводит к росту случаев киберагрессии. Об этом сообщили 57% среди тех, кто высказывался по общественным, политическим, экологическим и иным проблемам.