Гавайские астрономы открыли «невозможную» экзопланету

Ученые из Института астрономии Гавайского университета обнаружили экзопланету, которая выжила в экстремальных условиях. Ей присвоили название 8 UMi b, или Халла.

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Халла вращается вокруг красного гиганта Пэкду. Звезда достигла поздней стадии эволюции, ее оболочка расширилась в окружающем пространстве. Для таких звезд также характерны повышенная светимость и интенсивные звездные ветра.

Считалось, что при превращении звезды в красного гиганта окружающие планеты погибают. Такая же участь, по мнению исследователей, ждет и планеты Солнечной системы через несколько миллиардов лет. Но Халла, несмотря на близость к опасному светилу, смогла уцелеть.

Наблюдения показали, что экзопланета похожа на Юпитер, а расстояние между ней и звездой вполовину меньше, чем расстояние между Землей и Солнцем.

Ученые не могут точно ответить на вопрос, почему Халла не разрушилась. По одной из версий, система изначально содержала две звезды. Слияние светил, возможно, помешало им расшириться настолько сильно, чтобы поглотить планету.

Другая версия гласит, что планета очень молода. Она родилась из газового облака, возникшего при столкновении двух звезд, и просто не застала катастрофических событий. По третьей теории, планета изначально вращалась гораздо дальше от звезды, но позднее мигрировала ближе к ней.

Изучение необычной планеты позволит ученым лучше представить не только будущее Солнечной системы, но и процессы формирования планет у двойных звезд, сообщает Nature.

«Вполне вероятно, что вокруг эволюционировавших звезд действительно может существовать больше планет благодаря наличию второго светила», – отметили авторы научной работы.