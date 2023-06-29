Раскрыта премия сборщика iPhone 15 в Китае

Крупнейшая в мире фабрика по производству iPhone начала активно набирать сотрудников на предприятие в китайский город Чжэнчжоу в преддверии запуска новых смартфонов от Apple в конце 2023 года. Об этом пишет газета The South China Morning Post.

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По данным SCMP, завод Foxconn в Чжэнчжоу предлагает премию в размере 8 тыс. юаней (около 96 тыс. руб. по текущему курсу) бывшим сотрудникам, которые регулярно возвращаются на сборочную линию в пик сезона.

Также денежная премия предлагается и тем работникам, кто поможет в найме. Компания предлагает сотрудникам вознаграждение в размере 1 тыс. юаней (около 12 тыс. руб.) за каждого нового сборщика.

В Foxconn готовы выплатить и одноразовый бонус в размере 7 тыс. юаней (84 тыс. руб.) всем временным сотрудникам, которые присоединяются в разгар сезона по рекомендации и остаются на предприятии не менее четырех месяцев.

По версии издания, объявления о премиях от Foxconn — косвенный признак того, что Apple продолжает полагаться на свою цепочку поставок в Китае и при запуске iPhone 15, несмотря на планы по диверсификации производственных площадок в других странах, таких как Индия и Вьетнам.