Приложение умного дома Google сломалось

Ошибка в приложении Google Home привела к нарушению возможности запуска «рутин» на других устройствах, что вызвало недовольство пользователей. Рутины – это серия действий, которая настраивается и активируется определенной голосовой командой.

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Приложение уже давно поддерживает создание и использование рутин на телефонах, позволяя пользователям запускать их через Ассистента или удаленно запускать их на других устройствах, таких как Nest Hub или колонки Nest Mini. Однако эта полезная функция таинственным образом исчезла.

Это не первый случай возникновения подобной проблемы. В 2020 году возникла аналогичная проблема, но позже она была решена в обновлении. Остается неясным, вернется ли эта функция или Google решил полностью удалить ее.