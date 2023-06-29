Lenovo представила AR-очки

Новинка совместима с Android-смартфонами и iPhone, а также поддерживают функцию Screencast. Очки можно использовать не только в промышленности для визуального управления, обслуживания и сотрудничества, но и в области музейных экскурсий, безопасности и образования благодаря их портативности и возможностям распознавания ИИ.