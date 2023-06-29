Подсчитаны все ненужные телефоны в мире

Более 5 млрд мобильных телефонов в настоящее время лежат неиспользованными у людей по всему миру, несмотря на возможность переработки компонентов гаджетов для создания новых устройств. Об этом говорится в исследовании GSMA, торговой организации, представляющей интересы операторов мобильной связи по всему миру.

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В связи с этим в GSMA анонсировали новый проект по ускорению и упрощению процесса утилизации мобильных устройств при участии операторов связи. 12 ведущих операторов мира обязались увеличить число случаев возврата сотовых устройств на переработку.

«К 2030 году количество бывших в употреблении мобильных устройств, собранных операторами по схемам возврата, составит не менее 20% от количества новых мобильных устройств, проданных напрямую клиентам», — говорится в проекте соглашения.

Также операторы обязались, что к 2030 году 100% бывших в употреблении мобильных устройств, собранных операторами по схемам возврата, будут отремонтированы, использованы повторно или переданы организациям на переработку.