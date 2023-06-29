Tinder уходит из России 30 июня: как вернуть деньги за платные подписки

Для российских пользователей платные подписки в Tinder не будут автоматически продлеваться с 30 июня. Это связано с тем, что компания прекращает свою работу в России.

В случае, если была приобретена подписка на полгода или год, которая еще не успела истечь, есть возможность вернуть средства за нее. Для этого пользователям Apple нужно зарегистрироваться на сайте reportaproblem.apple.com, выбрать вкладку "Мне нужно", а после - "Запросить возмещение". В специальной графе нужно указать причину, по которой вы решили вернуть деньги, и выбрать соответствующее приложение.

Получить средства обратно владельцы устройств на Android могут через форму, в которой необходимо выбрать "Запросить возврат средств", объяснили в компании.

Tinder также порекомендовал пользователям воспользоваться всеми приобретенными покупками до указанного срока, поскольку даже за расходуемые покупки после этой даты также можно получить деньги.