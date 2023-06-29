Телескоп запечатлел туманность в виде «улыбающегося кота»

Очень Большой телескоп сделал снимки туманности Sh2-284. По словам ученых, изображение получилось похожим на «улыбающегося кота».

© ESO/VPHAS+ team / CASU

Туманность изобилует молодыми звездами. Газ и пыль внутри нее собираются вместе, способствуя рождению новых светил.

Протяженность самой яркой части туманности достигает 150 световых лет (более 1400 триллионов километров). Объект расположен в 15 000 световых годах от Земли в созвездии Единорога.

Ученые рассказали, что в центре самой яркой части туманности находится скопление молодых звезд, известное как Долидзе 25. От него исходит сильное излучение и космический ветер.

Излучение ионизирует газообразный водород в облаке, придавая ему ярко-оранжевый и красный цвета. Ветры, исходящие от центрального скопления звезд, выталкивают газ и пыль к окраинам туманности. Они сталкиваются с более плотными слоями вещества, создающими более сопротивление, и области вокруг них разрушаются в первую очередь. Вследствие этих процессов образовались несколько столбов. На снимке они выглядят небольшими, но на самом деле их ширина составляет несколько световых лет, и внутри находятся огромные запасы газа и пыли.

Очень Большой телескоп используется для картографирования южного неба в видимом свете и использует камеру с разрешением 256 миллионов пикселей. Исследование охватило свыше 500 млн объектов в галактике Млечный Путь, сообщает Европейская Южная Обсерватория.