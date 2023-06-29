Ряду авиакомпаний предложили взять в лизинг самолет МС-21 исходя из его цены в 4,3–4,6 млрд руб. ($50–54 млн) в зависимости от года поставки. Такую стоимость озвучила для них Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в конце 2022 и начале 2023 года, сообщает «Коммерсант».

«Речь шла о поставках в 2028–2030 годах, цена учитывала получение субсидий из ФНБ на покупку самолетов, но их размер не был указан», - отмечает газета.

Это дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing, хотя в цене учтены субсидии из Фонда национального благосостояния.

Примечательно, что стоимость для компании «Аэрофлот» будет отличаться. Лизинговая компания «Ростеха» приобретет МС-21 для него по 3,2 млрд руб. с поставкой в 2023–2026 годах. Подчеркивается, что сделку полностью профинансируют из Фонда национального благосостояния.

По словам некоторых собеседников, России удалось построить чуть ли не самый дорогой самолет в этом классе. Некоторые специалисты сочли высокую стоимость на данном этапе объяснимой.