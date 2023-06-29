Нейросети начали составлять меню и интерьеры для российских ресторанов

Искусственный интеллект начал помогать рестораторам в составлении меню и разработке интерьера для заведений. Как сообщает РИА Новости, первое подобное кафе уже открылось на Пятницкой улице в Москве.

© Unsplash

Ресторатор Алексей Романов и концепт-шеф Марк Шах Акбари запустили азиатское кафе Futuramen. Нейросеть разрабатывала для него меню на основе домашней азиатской лапши, роллов и авторских коктейлей. Главное место в нем занимает рамен — японское блюдо с пшеничной лапшой.

Концепт-шеф отметил, что это первый в мире ресторан, в котором все было создано с помощью нейросетей. По запросу она помогла обустроить помещение, а через ChatGPT были созданы рецепты, которые повара после адаптировали — не все они сразу были рабочими.

«В коктейлях нейросеть, например, не всегда чувствует, какой должен быть баланс алкоголя, сладости и кислинки. Но идеи и сочетания она выдает очень хорошие», — рассказал Марк Шах Акбари.

В частности, нейросеть предложила подавать рамен не на свином бульоне, а на говяжьем, курином или вовсе с осьминогами. Средний чек в заведении сейчас составляет порядка 800 рублей.