Google ответила на обвинения в «рекламных мошенничествах»

Компания Google отвергла обвинения в нарушении собственных правил размещения рекламы и введении рекламодателей в заблуждение относительно просмотра рекламы на сторонних сайтах. Согласно отчету Adalytics, сторонней аналитической компании, видеореклама Google часто появлялась на низкокачественных сайтах с дезинформацией или пиратским контентом, вопреки заявлениям компании.

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Adalytics также обнаружила случаи, когда реклама располагалась в стороне от основного контента, шла без звука или не соответствовала стандартам качества Google. В отчете говорится, что таким образом рекламодатели платили больше, чем должны были.

Руководитель отдела глобальных видеорешений Google Марвин Рено отверг выводы отчета, заявив, что Adalytics использовала ненадежные методики.