Его стоимость составит 4,3-4,6 миллиарда рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», такое предложение Государственная транспортная лизинговая компания направила перевозчикам, не входящим в «Аэрофлот». Это дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing. При этом в цене учтены субсидии из ФНБ.

«Аэрофлоту» лайнеры достанутся дешевле. Как уточняет издание, лизинговая компания «Ростеха» купит МС-21 для него по 3,2 млрд рублей с поставкой в 2023-2026 годах. Сделка будет полностью профинансирована из Фонда национального благосостояния.