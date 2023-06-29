Ученые назвали помогающий справиться с джетлагом продукт

Ученые назвали продукты, которые помогают справиться с джетлагом, или резкой сменой часовых поясов. Об этом пишет Mirror.

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Издание отмечает, что в полете на дальние расстояния нужно есть шоколад. Проведенное авиакомпанией Qantas и Центром Чарльза Перкинса Сиднейского университета исследование показало, что этот продукт может улучшить самочувствие. Также чувствовать себя лучше поможет перец чили.

Авиакомпания на рейсах из Лондона и Нью-Йорка в Сидней тестирует на добровольцах график сна, различное освещение, меню, время приема пищи, чтобы выровнять биологические часы. Специалисты попытались стимулировать выработку мозгом аминокислоты триптофана, чтобы помочь путешественникам легче заснуть.