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Европейцы продемонстрировали концепты скафандров для внекорабельной деятельности

Европейское космическое агентство (ESA) показало результаты конкурса по созданию концептов космических скафандров. Об этом сообщает Universe Today.

Европейцы показали концепты скафандров для внекорабельной деятельности
© ESA

У ESA в настоящий момент нет ни собственных пилотируемых космических кораблей, ни станций (помимо модулей МКС). Однако в будущем это может измениться, и потому агентство старается иметь технологический и идейный задел на этот случай. В связи с этим был организован конкурс по разработке концепции скафандра для внекорабельной деятельности.

На конкурс было подано 90 работ, эксперты выбрали пять победителей. Представленный на иллюстрации проект был создан Уссамой Гуаррасом с упором на «современность, передовые технологии, инновации и экологичность».

ESA пригласило всех победителей на экскурсию в Европейский центр астронавтов, расположенный близ немецкого города Кельн.

«Я убежден, что в ближайшие десятилетия наступит время, когда астронавт ESA будет носить европейский скафандр для исследования поверхности Луны и Марса, — сказал Эрве Стевенин, руководитель отдела подготовки к выходу в открытый космос центра. — С этим событием [конкурсом] наше воображение сделало один маленький шаг в этом захватывающем направлении».

Предложенные скафандры должны как выдерживать экстремальные условия космоса, чтобы защитить астронавтов, так и быть достаточно узнаваемыми и заметными для создания уникального имиджа. Обязательными элементами были лишь рюкзак для системы жизнеобеспечения и визор в шлеме. Конкурс был открыт для всех, кто интересуется космосом и дизайном.

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