Названы сроки начала продаж российского планшета Kvadra-T

Планшет от группы компаний Yadro Kvadra-T, представленный в июне в рамках конференции ЦИПР-2023, поступит в розничную продажу осенью 2023 года, сейчас на планшет действует предзаказ. Об этом сообщил журналистам в кулуарах конференции "Ведомостей" "Российская электроника" генеральный директор компании "Ядро клиентские системы" (Kvadra), входящей в группу компаний Yadro Дмитрий Черкасов.

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"Мы запустили предпродажу, а осенью планшет будет уже доступен конечному пользователю. Если вы сейчас сделаете предзаказ, осенью мы вам его доставим в конечной упаковке, и [он] появится на полках магазинов", - сообщил Черкасов.

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Черкасов не уточнил, в каких именно магазинах появится планшет для продажи. Сейчас переговоры ведутся с российскими ретейлерами, отметил он.

Черкасов добавил, что первые цифры по предзаказу уже "приятно удивили", не уточнив количество предзаказов.

"Понятно, что мы пока еще не дотягиваем по предзаказам до Apple и Samsung, поэтому мы и взяли себе чуть больше времени на это", - подчеркнул Черкасов.

На вопрос журналиста ТАСС, планирует ли Yadro разрабатывать свой собственный смартфон, Черкасов ответил, что это кажется "неминуемым шагом для полноценной экосистемы устройств и ПО".

"По смартфонам, скорее всего, мы такую стратегию примем", - заключил он.

О планшете

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения конференции "Цифровая индустрия промышленной России" заинтересовался российской разработкой - планшетным компьютером. Планшет Kvadra-T был продемонстрирован главе правительства на стенде группы компаний Yadro (ООО "КНС групп"), которая занималась разработкой. Мишустин подержал планшет в руках, заметив, что по сравнению с зарубежными аналогами он "чуть тяжелее, но лиха беда начало". В ответ вице-премьер Чернышенко продемонстрировал главе правительства противоударные характеристики девайса, кинув его об пол. Позже вице-премьер сообщил в интервью ТАСС, что планшет, а также другие похожие устройства тестируются аппаратом правительства.

Планшет обладает оперативной памятью 6 Гб и физической памятью 128 Гб с возможностью расширения до 256 Гб. Диагональ IPS экрана - 10,95 дюйма с разрешением Full HD+, емкость аккумулятора - 9 тыс. мА/ч. Планшет работает на базе собственной ОС Kvadra OS. В ходе разработки в ОС был интегрирован магазин приложений RuStore.