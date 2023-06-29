Пользователи китайских смартфонов Realme пожаловались на их блокировку в РФ

Многие читатели портала Mobiltelefon жалуются на блокировку несертифицированных в России глобальных моделей смартфонов Realme. Сообщается, что в «кирпичи» продолжают превращаться и китайские версии телефонов этой марки.

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Владельцы смартфонов Realme сообщают, что на их устройствах заблокировалась сеть. В результате звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом они не могут. Ранее о подобной проблеме впервые сообщили владельцы китайских версий смартфонов Realme.

Представитель «Realme Россия» отметил, что блокировка происходит только с «серыми» смартфонами, которые выпускались не для российского рынка.

Блокировка не распространяется на устройства, которые продаются у сертифицированных партнёров Realme в России. Модели 11 и 11 Pro официально не представлены на нашем рынке. В большинстве случаев блокировка происходит именно на китайские модели.