Мошенники начали красть данные через фальшивые Wi-Fi-точки доступа

Эксперт по информационной безопасности из «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин предупредил о том, что хакеры научились маскировать свои ловушки под общественные отрытые Wi-Fi-точки доступа.

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Мошенники повторяют название общедоступных точек доступа, к которым смартфон уже мог подключаться, в случае захвата перенаправляют весь трафик через свои устройства. Злоумышленники могут заполучить полное управление смартфоном жертвы.