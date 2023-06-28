Мошенники начали красть данные через фальшивые Wi-Fi-точки доступа
Эксперт по информационной безопасности из «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин предупредил о том, что хакеры научились маскировать свои ловушки под общественные отрытые Wi-Fi-точки доступа.
Мошенники повторяют название общедоступных точек доступа, к которым смартфон уже мог подключаться, в случае захвата перенаправляют весь трафик через свои устройства. Злоумышленники могут заполучить полное управление смартфоном жертвы.
Эксперт посоветовал перепроверять полное название точки доступа и при необходимости обращаться к администраторам для получения точной информации. Для надёжной защиты от фейковых Wi-Fi-точек Фомин порекомендовал пользоваться на улице мобильным интернетом.
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