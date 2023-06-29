Специалисты раскритиковали совет перезагружать iPhone для защиты от шпионского софта

Специалисты раскритиковали совет отключать iPhone на 5 минут для защиты от шпионского софта
Редакция портала 9to5Mac раскритиковала совет премьера Австралии Энтони Албаниза регулярно перезагружать iPhone для защиты от шпионского софта. На самом деле этот совет не вполне корректен.
Как отметил журналист 9to5Mac Чэнс Миллер, на самом деле перегрузка «может немного уменьшить угрозу фишинга и использования эксплойтов для шпионского ПО», но не избавит смартфон от всех вирусов. По словам Миллера, те угрозы, о которых говорит Албаниз, не касаются большинства пользователей.
Но Албаниз дал свой совет так, что может показаться, что перезагрузки достаточно для полноценной защиты. При этом в iOS есть встроенные механизмы защиты, актуальные для рядовых пользователей: Face ID, усиленная защита от вирусов в браузере Safari, жёсткие правила модерации приложений в App Store и двухфакторная аутентификация.
«Пользователь iPhone прочитает цитату Албаниза и будет считать, что всё, что ему нужно сделать, чтобы защитить себя и свои устройства, — это перезагружать свой смартфон один раз в день. На самом деле это неправда», — подчеркнул журналист.