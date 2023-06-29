Tecno представил в России серию смартфонов Camon 20

Бренд Tecno провел российскую презентацию новой линейки смартфонов Camon 20 в которую входят 4 модели: Camon 20 Premier 5G, Camon 20 Pro 5G, Camon 20 Pro и Camon 20.

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Аппараты серии позиционируются, как смартфоны с премиальным дизайном и расширенными возможностями видео- фотосъемки.

Флагман серии CAMON 20 Premier 5G оснащен основной 50-мегапиксельной камерой с сенсором RGBW Pro и трехосевой стабилизацией, а также 108 Мп камерой с ультраширокоугольным и макрообъективом. Смартфон базируется на процессоре MediaTek Dimensity 8050 и получил накопитель емкостью 512 Гб и 8 Гб оперативной памяти. Поддерживается быстрая зарядка 45 Вт Рекомендованная розничная цена 39 990 рублей (до 17 июля 33 990 рублей).

Модель CAMON 20 Pro 5G имеет камеру 64 Мп с оптической стабилизацией, процессор MediaTek Dimensity 8050 и поддержку быстрой зарядки 33 Вт. Рекомендованная розничная цена CAMON 20 Pro 5G - 29 990 рублей (до 17 июля 23 990 рублей).

В CAMON 20 Pro и CAMON 20 пользователям будут доступны камера 64 Мп RGBW, 32 Мп фронтальная камера со встроенным ИИ, а также модуль памяти 256 Гб + 8 Гб ОЗУ (с расширением до 16 Гб) Смартфоны оснащены чипсетами MediaTek Helio G99 и MediaTek Helio G85, соответственно. Оба смартфона поддерживают быструю зарядку 33 Вт. Рекомендованная розничная цена CAMON 20 Pro - 23 990 рублей, CAMON 20 - 17 990 рублей (до 17 июля 17 990 и 14 990 рублей).

Все смартфоны оснащены технологией расширения оперативной памяти Memory Fusion, 6,7-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, аккумуляторами на 5000 мАч и NFC-модулями бесконтактной оплаты.