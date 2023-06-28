Телескоп Уэбба впервые обнаружил метил в космосе

Международная группа ученых впервые обнаружила новое углеродное соединение, использовав космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба. Метил-катион был выявлен в молодой звездной системе с протопланетным диском d203-506, которая находится на расстоянии около 1350 световых лет в туманности Ориона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Обычно предполагается, что ультрафиолетовое излучение разрушает сложные органические молекулы. Однако ученые предсказывают, что УФ-излучение может послужить источником энергии для образования метильных групп. После образования CH3+ способствует дополнительным химическим реакциям для создания более сложных молекул, содержащих углерод.

Ультрафиолетовое излучение, которое воздействует на d203-506, испускает Трапеция Ориона — компактное рассеянное звездное скопление, расположенное в центре Туманности Ориона и являющееся областью интенсивного звездообразования и активных астрохимических процессов. Излучение разрушает газ и пыль туманности в ходе фотоиспарения, что создает структуру из полостей и нитей. Ультрафиолет также ионизирует молекулы, заставляя их излучать свет, спектр которого был изучен с помощью инструментов Уэбба MIRI и NIRSpec.