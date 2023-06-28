Стало известно, почему древний город Сопара покинули жители

Совместная польско-индийская группа археологов исследовала древний портовый город Сопара, который, как считается, по неизвестным причинам был покинут его жителями. Проведение полевых работ помогло ученым раскрыть эту давнюю тайну.

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О проведенных в Индии раскопках рассказывает Nauka w Polsce. Археологи изучили остатки древнего портового города Сопара, расположенного в западной Индии. В первые столетия нашей эры это был очень важный морской узел. Этот порт фактически соединял азиатский континент со Средиземноморьем. Он располагался в нескольких десятках километров к северу от современного города Мумбаи.

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Известно, что порт Сопара, который представлял собой довольно крупный город, в третьем веке нашей эры внезапно был заброшен. До последнего времени ученые могли лишь предполагать, по какой причине горожане покинули это место. Следов вооруженного вторжения, которое могло бы разрушить город, здесь не нашли, как и следов крупных пожаров или природных катастроф.

Новое исследование, проведенное в полевых условиях, позволило археологам раскрыть эту тайну. Для этого они использовали широкий спектр различных методов сбора и анализа данных. В частности, была проведена съемка при помощи летающего беспилотника. Это помогло создать цифровую модель местности, то есть ученые получили в свое распоряжение трехмерные изображения поверхности остатков древнего города.

Кроме того, археологи систематически проводили исследования не только поверхности, используя металлоискатели, но и древних скважин и каналов. Анализ скважин как раз и помог раскрыть тайну этого города. Причина, по которой горожане его покинули, - заиление водных путей, соединяющих Сопару с Индийским океаном.

Такое мнение, в частности, выразила доктор Эмилия Смагур из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета, руководившая исследованием с польской стороны. Руководителем исследований с индийской стороны была доктор Риза Аббас из Индийского фонда нумизматических, исторических и культурных исследований (INHCRF). По словам Смагур, образцы почвы были отправлены в Исследовательский центр фитолитов в Пуне для дальнейшего изучения. Это позволит реконструировать природную и урбанистическую среду древней Сопары.

Кроме того, впервые ученым удалось определить точные размеры портового города. Стало известно, что он занимал площадь около одного квадратного километра. В нем имелась крупная гавань, местные здания были построены из обожженных глиняных кирпичей. Впрочем, более точную информацию о планировке города и размерах зданий археологи обещают опубликовать позднее.

"Это было первое систематическое исследование Сопары, - говорит доктор Смагур. - Они способствовали лучшему пониманию истории этого портового города. Мы также планируем провести здесь раскопки".