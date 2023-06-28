Запуск ракеты Vulcan Centaur отложили на неопределенный срок

Компания United Launch Alliance отложила дебютный запуск ракеты носителя Vulcan с разгонным блоком Centaur на неопределенное время. Об этом сообщает Space.com.

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Причиной такого решения стал взрыв в районе разгонного блока в марте. Испытания выявили «незначительный дефект» у ракеты. Теперь в компании намерены разобрать образец, а разгонный блок вернуть обратно на завод для доработок. Верхнюю часть ракеты планируют усилить.

График выполнения работ и дату запуска в United Launch Alliance не уточнили.