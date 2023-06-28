Названы доступные для чтения человеческих мыслей компьютером сферы

«В будущем мы можем ожидать более сложных и универсальных систем НКИ, способных переводить мысли в речь, позволять контролировать сложные машины и даже улучшать когнитивные способности человека. А в настоящее время необходимо, чтобы как можно больше людей ближе ознакомились с этой технологией: ведь благодаря этому исследований будет больше, а следовательно, и НКИ будет развиваться быстрее, а также станет доступнее для населения», — прокомментировал результаты работы ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.