В России стартовали продажи сверхбюджетного смартфона Poco C51

29 июня в России стартовали продажи бюджетного смартфона компании Xiaomi под брендом Poco — Poco C51. Об этом сообщает компания «Марвел-Дистрибуция», официальный дистрибутор бренда. Смартфон продаётся по рекомендуемой цене в 5990 рублей.

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Poco C51 оснащён 6,52-дюймовым ЖК-экраном разрешением HD+ (1600x720 пикселей), процессором MediaTek Helio G36, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, фронтальной камерой на 5 Мп, двойной основной камерой (8 и 0,3 Мп) и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Смартфон поддерживает 4G-связь, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС и сканер отпечатков пальцев.

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