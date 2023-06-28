Абоненты МТС столкнулись с массовым отключением связи и интернета

28 июня абоненты МТС столкнулись с массовым отключением связи во многих городах России. Пользователи жалуются на полное отсутствие соединения с сетью, невозможность выйти в интернет, а некоторые отмечают, что их смартфон и вовсе перестал «видеть» SIM-карту оператора.

С проблемами столкнулись абоненты Самары, Саратова, Казани, Ульяновска, Уфы, Ижевска и многих других крупных городов России. Перебои со связью в этих регионах начались ещё утром, однако под вечер ситуация стала катастрофической для многих пользователей.