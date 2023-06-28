Ученые воссоздали лицо жительницы доисторической Шотландии

Имя женщины неизвестно, но ученые назвали ее Ава. Захоронение ее останков нашли в 1987 году неподалеку от Ачаванича — металлического сооружения в северном Кейтнессе. Им 4250 лет. Черты лица женщины реконструировались на основе ее черепа с применением метода «анатомической деформации» и 3D-технологиям. Согласно изображению, у Авы было волевое и сильное лицо, карие глава, черные волосы и немного более темная кожа, чем у современных шотландцев. Исследователи пришли к выводу, что ей было от 18 до 25 лет на момент смерти, причины которой остаются неизвестны.