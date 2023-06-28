Астрономы предположили, что в облаке Оорта могут быть гигантские планеты

Исследования группы европейских и американских астрономов под руководством научного сотрудника Университета Бордо Шона Реймонда показали, что в облаке Оорта может скрываться одна или несколько гигантских планет. Исследование опубликовано в электронной библиотеке arXiv.org.

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Облако Оорта представляет из себя гипотетическое скопление материи на гравитационном краю Солнечной системы, внутри которого присутствует огромное число комет и ледяных астероидов. Учёные считают, что облако Оорта содержит в себе космические тела и обломки протопланет, которые были вытеснены из центральной части Солнечной системы гравитацией планет-гигантов – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

Согласно исследованию группы Реймонда, в облаке Оорта также могут находиться и ещё неоткрытые гигантские планеты. Расчёты учёных показали, что некоторая часть вытесненных в облако Оорта планет могли выйти на стабильную орбиту.

«Проведенные нами расчеты показывают, что планеты, сформировавшиеся внутри хаотично устроенного облака Оорта или попавшие в него извне, могут просуществовать внутри него миллиарды лет. Это говорит о том, что в подобных регионах планетных систем должны часто встречаться крупные экзомиры», – говорится в исследовании.

Учёные также считают, что часть таких планет могли попасть в облако Оорта из других звёздных систем. При этом любые планеты в этой области будут расположены в 10-100 раз дальше от Солнца, чем гипотетическая «Планета X», поиски которой ведутся астрономами уже более сотни лет.