Названо время формирования Восточно-Анатолийского разлома в Турции

Международная группа ученых впервые определила возраст и процесс формирования Восточно-Анатолийского разлома, проходящего по территории Турции. Зона разлома стала местом двух разрушительных землетрясений, произошедших в Турции и Сирии в феврале 2023 года.

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Разломы на поверхности земли связаны с движением тектонических плит планеты. Анатолийская плита является сравнительно молодой с геологической точки зрения, поэтому ученым было легче понять процессы, которые привели к ее формированию.

«Было много споров о возрасте Анатолийской плиты и Восточно-Анатолийского разлома, но мы смогли показать с помощью наших данных, что они, вероятно, сформировались пять миллионов лет назад», – отметила автор исследования профессор Донна Макнайт.

В ходе исследований ученые определили, что в течение десятков миллионов лет середина плиты деформировалась, хотя обычно этот процесс происходит только на краях. Около пяти миллионов лет назад произошли резкие перемены. С этого времени почти все тектонические движения были сосредоточены вдоль двух основных разломов, вызывающих землетрясения: Северо-Анатолийского и Восточно-Анатолийского.

Датировав охлаждение горных пород в Восточно-Анатолийском разломе и изучая сейсмические данные, ученые определили структуру континентов и мантии в регионе и пришли к выводу, что этот процесс и ознаменовал создание Анатолийской плиты, сообщает Geology.

«Знание сейсмической истории этого района действительно важно для прогнозирования катастроф», – отметили авторы научной работы.