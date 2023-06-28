Математики нашли новое дедекиндово число после 30 лет поисков

После трех десятилетий поисков с помощью суперкомпьютера математикам из Бельгии и Германии удалось найти девятое дедекиндово число. Об этом сообщает ScienceAlert.

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Дедекиндово число - это концептуальное понятие, которое было предложено немецким математиком Рихардом Дедекиндом в области теории чисел.

Дедекинд ввел это понятие в своих исследованиях, связанных с анализом бесконечно больших чисел и их свойств. Дедекиндовы числа представляют собой способ классификации бесконечно больших чисел. Они служат инструментом для изучения концепций бесконечных множеств и континуума.

Девятое дедекиндово число, D (9), равно 286 386 577 668 298 411 128 469 151 667 598 498 812 366. Этот «42-значный монстр» следует за 23-значным D(8), обнаруженным еще в 1991 году, отмечает ScienceAlert. Тогда суперкомпьютеру Cray-2 (один из самых мощных суперкомпьютеров того времени) и математику Дугу Видеманну понадобилось 200 часов, чтобы вычислить D(8).

D(9) оказалось почти в два раза длиннее D(8), и для его вычисления потребовался суперкомпьютер особого типа: тот, который использует специализированные блоки - программируемые вентильные матрицы (FPGA), способные выполнять несколько параллельных вычислений. Это привело команду к суперкомпьютеру Noctua 2 в Университете Падерборна в Германии. Noctua 2 определил D(9) за пять месяцев.